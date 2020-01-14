Тверь, , 15:37 — REGNUM На 3,7% будет снижена плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тверской области, тариф составит 87 рублей 89 копеек с человека в месяц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 14 января.

«На основании решения правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7%. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе», — сказал Игорь Руденя.

В пресс-службе правительства региона напомнили, что с момента перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. Кроме того, по инициативе главы региона от оплаты за эту услугу освобождены многодетные семьи.