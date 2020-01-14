Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Поиски останков немецких солдат, погибших в ходе боев на территории современной Грузии, разрешило провести грузинское правительство в районе Квемо Картли. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, поисковые работы будут производить представители Общественного союза по уходу за могилами немецких военнопленных, который действует на территории Грузии в соответствии с соглашением от 1993 года между Тбилиси и Берлином. Места, где предположительно находятся останки, относятся к сельхозугодиям, которые прилегают к селу Ахали Самгори.

Немецким поисковикам разрешается использовать необходимое оборудования для проведения работ и нанимать местных рабочих.

Напомним, в 2009 году в Кутаиси был взорван и демонтирован Мемориал воинской славы, который возвели в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских солдатах. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился на месте мемориала построить новое здание парламента.