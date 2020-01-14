Ташкент, , 15:31 — REGNUM В Яшнабадском районе Ташкента убит узбекистанский дизайнер и хореограф Нариман Григорян, сообщает издание «Даркачи» со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

Подробности происшествия не сообщаются. По данному факту ведутся следственные действия. По предварительным данным, убийство произошло 14 января.

Нариман Григорян известен как дизайнер и модельер, основатель бренда Nariman Grigoryan. Он также принимал участие в первом танцевальном составе «Тодес». Представлял Узбекистан на международных танцевальных соревнованиях.