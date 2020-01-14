Махачкала, , 15:36 — REGNUM В Дагестане продлили арест экс-начальнику исправительной колонии (ИК) №2 Пайзуллаху Ахмедову и бывшему замначальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по республике Ахмеду Герейханову. Постановлением Советского районного суда Махачкалы срок содержания под стражей продлен до 12 февраля, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе суда.

Ахмедов обвиняется в мошенничестве, Герейханову вменяют в вину два эпизода мошенничества при получении выплат.

Напомним, в ноябре 2018 года силовики задержали восемь бывших и действующих сотрудников дагестанского ФСИН. Среди них, помимо вышеназванных, оказались заместитель начальника управления Рамазан Камалудинов, начальник СИЗО-1 Махачкалы Дауд Давыдов, начальник ИК №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 Алигаджи Магомедов, руководитель ИК №2 Ахмед Зайнудинов и ее главный бухгалтер Расул Магомеддибиров.

Все указанные лица подозреваются в преступлениях коррупционной направленности, в том числе мошенничестве, превышении полномочий, вымогательстве, получении взяток, растрате.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный сотрудник УФСИН Дагестана арестован за коррупцию