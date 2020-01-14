Нальчик, , 15:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии озаботились вопросом, как дать вторую жизнь новогодним ёлкам. Впервые в республике будет проходить акция «Ёлочный круговорот». От жителей Нальчика будут принимать деревья, отслужившие свою службу в праздник, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе города.

Из ёлок сделают щепу, которую будут использовать при благоустройстве города, а также при создании экологических троп. Кроме того, она пойдет на подстилку в вольерах для животных.

Полезную акцию организовали администрация столицы Кабардино-Балкарии, институт развития города «Арт-зал «Платформа» и Общественная экологическая организация «Эко-Нальчик». Прием ёлок будет производиться 18 и 19 января в четырех районах города.

Каждый сдавший дерево на утилизацию получит полезный подарок, пообещали в мэрии.