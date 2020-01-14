Самара, , 15:31 — REGNUM Врача-терапевта подозревают в получении взятки в Самаре. Об этом 14 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемая получила 230 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги, считают правоохранители, она должна была содействовать в постановке медицинского диагноза, который бы позволил признать двух граждан ограниченно годными к воинской службе, что привело бы к выдаче им военных билетов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Расследование уголовное дела продолжается.

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