Сухум, , 15:20 — REGNUM Около 200 учений на территории Абхазии провели в 2019 году связисты, проходящие службу на базе Южного военного округа (ЮВО). Об этом 14 января сообщает пресс-служба ЮВО.

Сообщается, что участники учений устанавливали связь штаба с командованием подчиненных соединений в условиях, когда противником создаются помехи в рамках радиоэлектронной борьбы. Также военнослужащие отработали нормативы по разворачиванию полевых пунктов связи.

В пресс-службе отмечают, что учебные задачи выполнялись личным составов в полной боевой экипировке.

Ранее в ЮВО сообщали, что в Абхазии за 10 месяцев 2019 года было проведено более 40 тысяч различных стрельб.