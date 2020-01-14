Бишкек, , 15:09 — REGNUM Филиал Московского государственного университета должен появиться в городе Ош на юге Киргизии уже в текущем 2020 году. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничей, передает «Российская газета».

По его словам, первоначально на базе нового филиала планируется открыть три факультета — математический, геологический и русской филологии. На них будет зачислено от 60 до 90 абитуриентов в течение первого учебного года, а затем количество принимаемых на обучение студентов вырастет вдвое.

Отмечается, что в настоящее время зарубежная сеть МГУ представлена пятью филиалами в странах СНГ, в том числе в Казахстане и Узбекистане, а также одним филиалом в Европе.

В зарубежных филиалах Московского госуниверситета сегодня почти три тысячи иностранных студентов.