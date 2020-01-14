Рим, , 15:07 — REGNUM Разработанные и принятые по предложению «Лиги» Маттео Сальвини законы о безопасности и миграции в Италии должны быть отменены, заявил во вторник, 14 января, глава фракции партии либералов (входит в правящую коалицию) Грациано Дельрио.

Законы о безопасности и миграции были приняты в 2018 и 2019 годах, они резко ограничили возможность доступа в Италию нелегальных мигрантов, расходы государства на содержание мигрантов снизились, были упрощены правила высылки нелегалов. Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%.

По словам Дельрио, законы Сальвини «создали больше проблем, чем решили», и в Италии должно быть разработано новое законодательство в сфере миграции.