Смоленск, , 15:01 — REGNUM Пожилая женщина-инвалид выживает в прогнившем неотапливаемом доме в Смоленской области. В ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта, которые попросили прокуратуру дать оценку действиям чиновников, допустивших эту ситуацию, сообщили 14 января в пресс-службе реготделения ОНФ.

Женщина, имеющая инвалидность третьей группы, проживает в деревне Иловка Стабенского сельского поселения Смоленского района, в доме, который находится в муниципальной собственности — но при этом фундамент дома разрушен, сгнили кровля и полы, в окнах вместо стёкол — полиэтилен. В доме полностью отсутствует отопление, проводка — в аварийном состоянии. Сама женщина рассказала активистам, что ещё в 2014 году обращалась во все инстанции с просьбой помочь ей с решением жилищного вопроса, но результата не было.

«Температура в доме на момент нашей проверки составляла семь градусов тепла, и это при том, что уличная температура была положительной. Женщина, чтобы не замерзнуть, обогревается всеми подручными средствами, большим количеством одеял, спит всегда одетая, в том числе, собирает кошек, чтобы они ее согревали своим теплом. Ее жизнь постоянно подвергается опасности из-за сгнивших электрических проводов», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Смоленской области Владимир Маненков.

Он сообщил, что ОНФ направлено обращение в прокуратуру области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Соинского сельского поселения Хиславичского районе, из-за действий которых 59-летний инвалид остался без жилья.

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