Смоленск, 14 января 2020, 15:01 — REGNUM Пожилая женщина-инвалид выживает в прогнившем неотапливаемом доме в Смоленской области. В ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта, которые попросили прокуратуру дать оценку действиям чиновников, допустивших эту ситуацию, сообщили 14 января в пресс-службе реготделения ОНФ.
Женщина, имеющая инвалидность третьей группы, проживает в деревне Иловка Стабенского сельского поселения Смоленского района, в доме, который находится в муниципальной собственности — но при этом фундамент дома разрушен, сгнили кровля и полы, в окнах вместо стёкол — полиэтилен. В доме полностью отсутствует отопление, проводка — в аварийном состоянии. Сама женщина рассказала активистам, что ещё в 2014 году обращалась во все инстанции с просьбой помочь ей с решением жилищного вопроса, но результата не было.
Он сообщил, что ОНФ направлено обращение в прокуратуру области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственные органы в Смоленской области возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников администрации Соинского сельского поселения Хиславичского районе, из-за действий которых 59-летний инвалид остался без жилья.
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