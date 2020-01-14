Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Прокуратура Грузии не будет возражать против того, чтобы бизнесмен Автандил Церетели, обвиняемый в пособничестве легализации незаконных доходов, временно выехал за рубеж для лечения. Об этом 14 января сообщил прокурор, ведущий данное дело, во время судебного заседания, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, прокурор рассказал суду, что Церетели планирует уехать из страны на период с 19 по 30 января, в связи с чем просил перенести запланированные на данный период заседания. Между тем адвокат других фигурантов дела — Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — заявил, что в другие дни он не сможет быть на процессах.

Сообщается, что судья отложил вынесение решения до следующего дня.

Как передавало ИА REGNUM, Церетели, Хазарадзе и Джапаридзе обвиняют в отмывании денег на сумму в $17 млн. Церетели выбрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тыс. лари. (около $170 тыс.).

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