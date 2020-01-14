Париж, , 14:59 — REGNUM Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) отмечает, что на 1 января 2020 года население Франции превысило 67 млн жителей, передает BFM TV.

По данным исследования, падение рождаемости во Франции подтверждается. В 2019 году рождаемость в стране сократилась на 6000 детей, а в 2018 году — на 12 000, в 2017 году — на 14 000, в 2016 году — на 15 000, а в 2015 году — на 20 000.

Известно, что снижение коэффициента рождаемости частично объясняется уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.

Однако в 2017 году Франция оставалась страной с высоким показателем рождаемости в Европейском союзе, опередив Швецию и Ирландию.

Согласно исследованию, в 2019 году продолжительность жизни во Франции составляет 85,6 лет для женщин и 79,7 года для мужчин.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2020 года во Франции более 20,5% населения — это люди старше 65 лет. Для сравнения в 1985 году эта цифра составила 12,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным национального института статистики и экономических исследований (Insee), население Франции увеличивалось на 0,5% в год в течение десяти лет.

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