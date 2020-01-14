Москва, , 15:30 — REGNUM В 2020 году туристы из России проявят интерес к Африке, Бразилии и Аргентине. Туристическая метапоисковая система Momondo проанализировала запросы на поиск билетов туда-обратно из России.

Наибольший рост наблюдается на направлениях Латинской Америки, Азии, Африки. Самый активный рост — у Маврикия (+56%), Бразилии (+53%), Аргентины (+41%).

«В рейтинге представлены Филиппины (+37%), Индонезия и ЮАР (+28%), Япония и Новая Зеландия (+26%), а также Перу (+25%). Из европейских направлений к числу лидеров роста относится только Мальта (+24%)… В разрезе городов самый заметный рост по итогам года показали азиатские курорты. Так, Манила и Самуи «прибавили» 39% и 37% соответственно, Денпасар — 35%, Нячанг — 27%. Из некурортных городов в рейтинг попал только Токио: интерес к нему вырос на 28%», — рассказали в Momondo.

Российским туристам среди европейских городов наиболее интересны итальянские: Палермо (+50%), Венеция (+28%) и Верона (+23%). Также продемонстрировали рост Пальма-де-Майорка и Рига (26% и 23% соответственно).

Отмечается, что рейтинг растущих по популярности направлений среди туристов из России отличается от рейтингов других стран. Так, в некоторых странах в список вошли Азербайджан и Узбекистан. Однако есть и совпадения — Маврикий вошел в топ трендовых направлений как России, так и Норвегии и Португалии, а Аргентина также популярна в Чили и Польше.

В Momondo добавили, что на ряд направлений лучше бронировать авиабилеты заранее, поскольку при раннем бронировании стоимость снижается на 23−30% (Аргентина и Мальта). Однако в странах, где низкий сезон наступает весной и летом, наблюдается обратная динамика — «стоимость перелета в Перу и Бразилию падает на 10% И 8% соответственно. Для ЮАР снижение составляет 7%, для Индонезии и Маврикия — 5%».

«Новый год — время реализовывать самые смелые планы. На протяжении двух лет россияне выбирают для отдыха преимущественно внутренние направления и курорты Турции и Таиланда. Но уже в этом году ситуация может измениться. Анализ поисковых запросов на momondo.ru показывает, что интересы российских путешественников гораздо шире. Вполне вероятно, что 2020 год откроет россиянам экзотический Маврикий, страстную Латинскую Америку или ЮАР», — отметила представитель туристического метапоиска Momondo.ru Ирина Рябовол.