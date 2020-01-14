Оренбург, , 15:33 — REGNUM В Оренбурга 14 января гособвинитель сообщил во время судебного заседания о признательных показаниях главы строительной фирмы Елены К. против экс-мэра Евгения Арапова. Женщина заявила, что в 2016 году бывший градоначальник просил ее оформить квартиру на знакомую супруги экс-мэра по цене со скидкой — не 35 тыс. за квадратный метр, а по 30 тыс. Как утверждает Елена К., Арапов просил о длительной отсрочке платежа, сообщают СМИ.

В результате недвижимость была оформлена примерно за 2,6 млн рублей. Елена К. раскаялась в том, что оказала Арапову услугу за покровительство, информирует портал ria56.ru.

Между тем, адвокат Евгения Арапова подчеркнул, что и другим покупателям недвижимость реализовывалась по 30 тыс. рублей за квадратный метр.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава Оренбурга Евгений Арапов обвиняется в коррупционных преступлениях. Экс-чиновника задержали летом 2018 года и заключили под стражу. Впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а затем — на подписку о невыезде. В октябре 2018 года он отправлен в отставку.

Примечательно, что директора оренбургской строительной компании Елену К. в начале 2019 года объявляли в розыск, а ее действия квалифицировали как дача взятки. Летом 2019 года обвинения с оренбурженки были сняты, уголовное дело в отношении директора фирмы прекратили.

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