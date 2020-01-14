Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM Ростовский театр кукол имени Былкова выселять пока не будут. Однако поиск помещения для новой прописки труппы продолжится. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики региона 14 января.

«В соответствии с соглашением о сотрудничестве и совместном использовании здания театра, подписанным министерством культуры Ростовской области, Ростовской-на-Дону епархией и государственным автономным учреждением, театр кукол останется по прежнему адресу на основании договора безвозмездного бессрочного пользования, который будет заключен после регистрации права собственности епархии», — говорится в комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что в здании, расположенном в переулке Университетском, епархия намерена создать музей церковных артефактов, а также отделы социального служения, конференц-зал.

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