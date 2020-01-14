Улан-Удэ, , 14:56 — REGNUM В Бурятии продолжают переводить на бурятский язык и переозвучивать известные картины из «золотого фонда» «Союзмультфильма». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В частности, на бурятском уже заговорили персонажи мультфильмов «Простоквашино», «Гунан-Батор», «Мышь и Верблюд», «Волшебный клад», «Котенок по имени Гав». В их озвучке приняли участие артисты театра бурятской драмы им. Х. Намсараева, в том числе народный артист.

«Все мультфильмы транслируются во всех дошкольных образовательных учреждениях Бурятии», — отметили в ведомстве, отметив, что министерство и дальше продолжит эту работу.

По мнению инициаторов проекта, картины помогают обучению детей бурятскому языку. Между тем, ка сообщало ИА REGNUM, в республике бьют тревогу из-за снижения числа местных жителей, разговаривающих на родном языке.

Так, по данным главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева, в Кяхтинском районе лишь около 11% бурят умеют говорить на бурятском, в Селенгинском — 15%. По его мнению, так происходит из-за того, что жители этих районов не могут выговорить букву h, которая часто встречается в литературном бурятском языке.

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