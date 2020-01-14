Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Авиакомпания Bek Air признала выводы государственной комиссии о причине крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, передает телеканал «Информбюро».

В телепередаче принял участие глава компании Нурлан Жумасултанов. Он отметил, что согласен с заключением о падении воздушного судна в результате обледенения крыльев, которые не были обработаны специальной жидкостью.

«Если командир не обрабатывал крыло, то у него на это были основания. Значит, крыло было чистое и сухое. Здесь командир самостоятелен в этих решениях», — сказал Жумасултанов.

По его словам, второй пилот допустил ошибку, уменьшив режим работы двигателей после возникновения бросков самолета на взлете, так как воздушное судное уже набрало недопустимую для торможения скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель главы правительства Казахстана Роман Скляр заявил, что причиной крушения самолета в Алма-Ате могло стать обледенение воздушного судна.

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