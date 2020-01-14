Волгоград, , 14:58 — REGNUM Депутат Волгоградской областной думы от партии КПРФ Алексей Буров предлагает переименовать Центральный район Волгограда в Сталинский. Письмо с таким предложением доктор исторических наук, профессор направил депутатам областной думы. Алексей Буров считает, что возвращение району имени Иосифа Сталина хотя бы по праздникам будет очень символичным в преддверии празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Самое время вспомнить, что в подвале Центрального универмага был пленён фельдмаршал Паулюс. Но район тогда назывался Сталинским. Посмотрите, какая ситуация. Один район у нас называется Кировский — по имени деятеля революции. Второй — Ворошиловский. А имя главы государства Сталина никак не упомянуто в названии нашего города. Его как бы нет», — приводят слова депутата издание «Волгоград онлайн».

Депутаты городской думы Волгограда в январе 2013 года приняли решение, согласно которому Волгоград может официально называться город-герой Сталинград шесть дней в году: 2 февраля в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 мая в День Победы, 22 июня в День памяти и скорби, 2 сентября в День окончания Второй мировой войны, 23 августа в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.