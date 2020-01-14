Москва, , 14:40 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал позицию Министерства юстиции России и признал отсутствие политических мотивов во втором уголовном деле в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева. Об этом 14 января сообщается на сайте ведомства.

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«Оценив предоставленную Минюстом России правовую аргументацию и подтверждающие материалы, ЕСПЧ не усмотрел оснований для признания нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении Минюста.

Кроме того, ЕСПЧ отклонил требование пересмотреть предыдущие выводы суда об отсутствии нарушений положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод при задержании заявителей. Суд также не счёл нарушением отсутствие долгосрочных свиданий во время содержания заявителей под стражей в следственных изоляторах, отметив, что подобный режим применяется ко всем подсудимым.

Помимо прочего, ЕСПЧ признал необоснованной жалобу Ходорковского и Лебедева на неподсудность процесса по второму уголовному делу Хамовническому районному суду Москвы.

«Национальные суды, в том числе Московский городской суд, поставлены в более выгодное, по сравнению с ЕСПЧ, положение для решения вопроса о процессуальной подсудности», — говорится в решении ЕСПЧ.

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Одновременно с этим явно необоснованной признана жалоба заявителей на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, Ходорковский был арестован в октябре 2003 года по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году суд признал его виновным в мошенничестве, уходе от налогов и других преступлениях, а в 2010—2011 годах приговор был дополнен с учётом новых обстоятельств.20 декабря 2013 года Ходорковский, так и не признав себя виновным, был освобожден из колонии в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о помиловании. После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии.

В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.