Цхинвал, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дитрий Медоев планирует подписать протокол об установлении побратимских отношений между Цхинвалом и Владивостоком. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МИД республики.

Отмечается, что Медоев отправился в командировку в столицу Приморья, где ему предстоит провести ряд встреч с городскими властями, в том числе и по вопросу об установке побратимских отношений.

«Подписание протокола послужит укреплению дружеских связей между городами и расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

Стоит отметить, что Владивосток уже является городом-побратимом с другой осетинской столицей — Владикавказом. Данные отношения были установлены в 2009 году.