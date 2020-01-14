Минск, , 14:34 — REGNUM Весной 2019 года посол России в Белоруссии Михаил Бабич анонсировал открытие пункта сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для белорусских абитуриентов на территории российского посольства в Минске. В начале ноября корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в пресс-службу российского посольства на тему возможности сдачи ЕГЭ белорусской молодёжью в 2020 году.

Официальным представителям России в Белоруссии были направлены вопросы о том, как формализовано решение об открытии пункта сдачи ЕГЭ для белорусских абитуриентов, о возможностях создания таких пунктов в других областных центрах Белоруссии. Журналист интересовался, имеются ли технические, юридические или иные затруднения по созданию пунктов сдачи ЕГЭ в областных городах Белоруссии.

В обращении также были вопросы о том, какова предполагаемая численность потенциальных участников сдачи ЕГЭ в Белоруссии (в том числе в Минске), и какие действуют программы поддержки членов семей российских соотечественников, заинтересованных в получении высшего образования в вузах РФ.

Прошло два месяца, как обращение поступило на рассмотрение сотрудников посольства России в Белоруссии. В пресс-службе российского дипучреждения подтвердили получение обращения. Ответа на обращение по-прежнему нет. Дата сдачи ЕГЭ приближается.