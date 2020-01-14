Варшава, , 14:30 — REGNUM Контрабандный ввоз 263 тысячи сигарет на сумму более 300 тысяч злотых (80 тысяч долларов) пресекли таможенники в аэропорту Варшавы. Как передаёт «Польское радио» со ссылкой на краевую налоговую администрацию, сигареты были обнаружены в кухонной мебели, прилетевшей из Дубая.

«Металлическая кухонная мебель, отправленная авиарейсом из Дубая, является редкостью среди досматриваемых грузов. Просвеченные рентгеном контейнеры больше напоминали корпуса электроприборов, оснащенных выключателями и силовыми кабелями, а не декларируемую мебель. Из-за сомнений, которые возникли из несоответствия полученного рентгеновского изображения и заявленного содержания посылок, коробки были вскрыты, что оказалось попаданием «в десятку».

В результате проверки сотрудники столичной налоговой администрации выявили в 18 коробках весом 532 кг более 263 тыс. сигарет без польских акцизных марок, которые были изъяты в качестве доказательств для уголовного дела. Сумма возможной уплаты пошлин и налогов составляет более 308 тыс. злотых», — говорится в сообщении Мазовецкой Краевой налоговой администрации.

В обязанности работников Мазовецкого (столичный регион) налогово-таможенного управления входит не только контроль багажа авиапассажиров в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, но и контроль грузов, перевозка которых через столичный аэропорт составляет 75% от всех международных авиаперевозок в Польше.

Из-за высокого акциза на табачные изделия контрабанда сигарет в Польшу является очень серьёзной проблемой, но нелегальные сигареты обычно попадают в страну через восточную границу.