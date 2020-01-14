Воронеж, , 14:29 — REGNUM Красноухую черепаху спас житель Воронежа из Воронежского водохранилища — сообщение об этом появилось на странице центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в социальной сети «ВКонтакте».

Воронежец нашел черепаху подо льдом водоёма, в Левобережном районе. Черепаха почти не шевелилась, однако после того, как её поместили в тепло, она стала активнее.

«Она абсолютно здорова, очень активная, чувствует себя хорошо!», — рассказал спаситель черепахи «TV-Губернии». Известно, что черепаха нашла нового хозяина.

Между тем, по словам специалистов, красноухие черепахи, которые в природе живут в водоёмах южной части Северной Америки, в Южной Америке, а также распространены на юге Европы, в Африке, Австралии, юго-Восточной Азии, уже перестали быть редкостью и для Воронежской области: пресмыкающиеся оказываются в воронежских водоёмах после того, как надоедают хозяевам, более того, этот вид уже адаптировался к российским условиям и даже размножается.