Калуга, , 14:58 — REGNUM В Калуге оштрафовали предпринимателя из Центра ритуальных услуг, открывшего незаконную выставку надгробий на территории Литвиновского кладбища. Об этом 14 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Права на земельные участки по федеральному закону подлежат государственной регистрации, поэтому использование участка без оформленных документов на землю является незаконным — это нарушение по статье «Самовольное занятие земельного участка».

«По данному факту прокуратурой в адрес руководителя ООО «Центр ритуальных услуг» было внесено представление. Одновременно возбуждено дело об административном правонарушении, согласно которому виновное лицо было оштрафовано на 20 тыс. рублей. Нарушение устранено», — сказала Лепёхина.

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