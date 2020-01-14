Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Коммерческий автобус № 077 в Екатеринбурге столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Е1.

В ДТП попал автобус «Богдан» — он столкнулся с двумя автомобилями («Лада Веста» и «Хундай»). После столновения транспортное средство выбросило на обочину, после чего оно врезалось в дерево.

По предварительной информации городского управления ГИБДД, в аварии никто серьёзно не пострадал. Инспекторы разбираются в причинах ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2019 года семь человек пострадали при ДТП с автобусом на Среднем Урале. Инцидент произошёл на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.

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