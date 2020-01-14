Ижевск, , 14:22 — REGNUM В Удмуртии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) был ниже эпидемического порогана 35,6%. Среди заболевших ОРВИ 78% — это дети. С начала эпидемического сезона при лабораторных исследованиях мазков от больных ОРВИ вирусы гриппа не обнаружены, сообщает Роспотребнадзор по Удмуртии.

Всего за последнюю неделю (в период с 6 по 12 января 2020 года) среди населения региона ОРВИ заболело 5773 человека, в том числе 4517 детей. Недельный уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемические пороги во всех возрастных группах.

В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3053 человека, в тотм числе 2479 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы региона был ниже эпидпорога на 38,5%.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Дебесском, Кезском районах республики и г. Глазове.

С начала текущего эпидемического сезона лабораторно исследованы мазки от 659 больных респираторными инфекциями. По результатам исследований установлено, что эпидемический процесс поддерживается за счет парагриппа и риновирусов. Вирусы гриппа не обнаружены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов растет заболеваемость ОРВИ. Так, в Чувашии за последнюю неделю она выросла в 1,5 раза.

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