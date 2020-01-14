Кострома, , 14:15 — REGNUM Первая за четверть века школа построена в Костроме и приняла 900 учеников на первые уроки, — сообщает ТРК «Русь"/

Учебное заведение построили в рекордные сроки — меньше года. Сейчас школа является самой современной в Костроме. Обучение там проходит с помощью цифрового оборудования.

В учебное заведение перешла часть учеников из трех костромских школ. Гимназия будет носить имя маршала Александра Василевского. По информации областного военкомата, согласие на это дали родственники военачальника.

Новая школа построена в рамках нацпроекта «Образование». Стоимость работ составила 709 миллионов рублей. Большая часть из них — средства федерального бюджета.