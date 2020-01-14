Кампала, , 14:22 — REGNUM В правозащитной организации Selfworth Initiative выпустили заявление против освобождения властями Уганды девяти задержанных на прошлой неделе руандийцев в рамках усилий по ослаблению напряженности в отношениях между двумя странами. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Исполнительный директор организации Просси Бунабана заявила, что правозащитники требуют продолжения следствия над девятью гражданами Руанды, чтобы руандийские беженцы, которые были похищены из Уганды, добились осуществления правосудия.

«Мужья, сыновья и родственники некоторых из них [руандийских беженцев] все еще находятся в тюрьмах Кигали без суда и следствия, отбывая пожизненное заключение по политически мотивированным обвинениям», — сказала она.

Бунабана отметила, что многие руандийские беженцы в Уганде живут в страхе быть похищенными и возвращенными в Руанду.

«В разгар выступлений и стремления к справедливости в 2017 году родственники жертв взяли на себя задачу показать и осудить агрессивную деятельность руандийских органов безопасности. Руандийские агенты унесли жизни многих людей и вынудили других жить в постоянном страхе», — добавила она.

Но государственный министр по делам восточноафриканского сообщества Оливье Ндухунгире сказал, что неудивительно, что представители Selfworth осудили освобождение.

«Тот факт, что они осуждают это, показывает, что они хотят, чтобы этот кризис продолжился. Мы знаем, что Сула Нуваманья и Просси Бунабана стоят за группой, созданной РНК [правящая партия Руанды Национальный конгресс]», — сказал он.

«С 2017 года жертвы с нетерпением ждали, когда правосудие наконец-то восторжествует, однако на этой неделе они испытали шок всей своей жизни, когда правительство сняло уголовные обвинения с семи агентов руандийской разведки. Мы решительно осуждаем это как судебную ошибку», — сказала Бунабана.

Сула Нуваманья, директор программ и политики Selfworth Initiative, сказал, что они являются угандийцами, которые обеспокоены нарушениями прав человека беженцев.