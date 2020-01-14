Москва, , 14:11 — REGNUM За 15 лет инициатива перенести январские каникулы на майские праздники практически утратила поддержку жителей России. Если в 2005 году за перенос высказывались 27%, то в 2020 году их число упало до 3%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днём

Более половины жителей (51%) назвали введение длительных январских каникул удачным решением, обратного мнения придерживается 33%.

Больше всего удачным решением ввести длительные новогодние каникулы считают молодые люди в возрасте 18−24 лет (75%) и 25−34 лет (66%). Противниками являются граждане РФ старше 60 лет (47%).

В опросе 12 января 2020 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Они предлагают перенести один из выходных дней на последний день перед Новым годом.

Читайте также: Матвиенко допустила принятие закона о выходном дне 31 декабря