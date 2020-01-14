Киев, , 14:04 — REGNUM Консул Польши во Львове получал по электронной почте угрозы убийства. Письма с угрозами посылали два жителя города, занимавшиеся подделкой документов, дающих право на получения «карты поляка». По сообщению Службы безопасности Украины (СБУ), преступники задержаны.

«Оперативники СБУ установили, что угрозы были направлены от двух львовян, которые занимаются незаконным изготовлением польских документов для граждан Украины», — цитирует сообщение СБУ «Польское радио».

Подозреваемые организовали изготовление и продажу всем желающим фальшивых документов, подтверждающих работу в организациях польской диаспоры на Украине. Такие документы предоставлялись в польское консульство для получения «карты поляка».

После того, как в местных СМИ были опубликованы материалы, разоблачающие их деятельность, преступники решили отомстить автору публикаций. Для этого они зарегистрировали на его имя адрес электронной почты, с которого посылали угрозы консулу Польши и членам польской общины Львова.

При обыске в квартирах задержанных были обнаружены компьютер, с которого рассылались письма с угрозами и 30 000 евро. В настоящее время идёт проверка, призванная установить всех причастных к незаконным действиям. Уголовное дело возбуждено пока только по факту угроз.

«Карта поляка», выдаваемая с 2008 года, выдаётся на десять лет с возможностью продления. Она позволяет упростить получение польской визы, устройство на работу и учёбу в Польше и т.п. Для получения «карты поляка» необходимо сдать экзамен по польскому языку, а также доказать польское происхождение некоторых предков или факт работы в организациях польской диаспоры.