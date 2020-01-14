Москва, , 14:04 — REGNUM Автор Youtube-канала «Уплотнению.нет» провёл опрос среди жителей московского района Москворечье-Сабурово, где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды по соседству с ядерным могильником завода полиметаллов.

Блогер спрашивал у респондентов, известно ли им о радиации на склоне Москвы-реки и верят ли они в информацию о ней. Большинство ответивших рассказали, что знают о проблеме, однако нашлись и те, кто «в первый раз услышали».

«Когда грунт с этого склона поедет по Москве, когда пылевые вихри будут разносить эти радионуклиды, и они будут попадать в ваши лёгкие, в ваши органы, тогда начнётся страшная беда», — сказал автор ролика.

Он считает, что упорство московских чиновников, продолжающих настаивать на безопасности проекта, вызвано страхом признания своих ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве группа активистов несёт дежурство у места будущего строительства Юго-Восточной хорды.

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