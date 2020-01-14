Тверь, , 13:57 — REGNUM Капитальный ремонт фасада, а также системы электроснабжения и лифта второго подъезда дома №19 по бульвару Гусева в Твери, где 2 января произошёл хлопок газа, проведёт Фонд капитального ремонта тверской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам совещания 14 января.

Как отмечалось, в настоящее время проводится экспертиза состояния дома, также специалисты усиливают наружную стеновую конструкцию. Заключение экспертов планируется получить в ближайшее время, после чего будут проведены работы по усилению конструкций стен и перекрытий, а также замене участков перекрытий, которые были повреждены в результате хлопка газа. Также принято решение о проведении капитального ремонта лифта, внутридомовой инженерной системы электроснабжения и фасада во втором подъезде дома. Определена предельно допустимая стоимость капитального ремонта, данные работы будут организованы Фондом капитального ремонта Тверской области.

По данным мэрии, в настоящее время 54 жителя дома остаются в гостинице «Юность». Решается вопрос о временном предоставлении семьям с детьми квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 января в доме №19 по бульвару Гусева в Твери в одной из квартир произошёл хлопок газа. В результате травмы получили двое хозяев квартиры, женщина позже скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, хлопок произошёл из-за утечки газа по причине нарушения при установке оборудования.

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