Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM В Петербурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах конфликта между пожилым пациентом и сотрудником скорой помощи. В результате инцидента 76-летний пациент был избит. По данным СМИ, мужчина получил удар по лицу.

В полицию Невского района Петербурга 9 января обратилась женщина, которая сообщила, что при госпитализации ее деда в автомобиле скорой помощи ударил врач.

«По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошел по причине отказа ехать в определенную больницу. 13 января 2020 пенсионер написал заявление в полицию по данному факту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В связи со случившимся ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Я стала кричать. Врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», — приводит издание «Фонтанка» слова жены пострадавшего, также находившейся в «скорой».