Ташкент, , 13:53 — REGNUM Поэтапное внедрение нового образца кадастрового паспорта в Узбекистане начнется с 1 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента со ссылкой на постановление правительства.

Отмечается, что с 1 марта 2020 года внедрение нового образца начнется в Ташкенте, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Поэтапное внедрение во всех регионах республики планируется завершить в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, кадастровые паспорта владельцам индивидуального жилья в Ташкенте стали выдавать с 20 августа 2018 года. Этот документ выдается взамен кадастрового дела и двух свидетельств о государственной регистрации.

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