Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга продлила до 2021 года программу развития городского метро. Постановление опубликовано в газете «Екатеринбургский вестник».

Таким образом, действующая программа оказалась продлена ещё на один год. В документе указано, что и в 2020, и в 2021 году будет потрачено 0 (ноль) рублей на проектирование метро.

Ранее мэр Александр Высокинский заявлял, что программу стоит оставить с пустой строчкой на проектирование, чтобы оперативно корректировать и уточнять расходы при утверждении бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Екатеринбурге выделили 250 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй линии метро. В 2020 году на данные цели не выделили денег ни в одном из бюджетов.

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