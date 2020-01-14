Уфа, , 13:48 — REGNUM Второй фестиваль воздухоплавания «Самрау» пройдет в Башкирии. Об этом 14 января сообщают организаторы мероприятия в социальной сети.

По словам организаторов, фестиваль пройдет в Уфе с 18 по 26 января. В текущем году в мероприятии примут участие воздухоплаватели из разных городов России и Еревана.

Полеты будут осуществляться над столицей Башкирии, Стерлитамаком, Шиханами. Помимо этого будет осуществлен длительный перелёт на тепловых аэростатах через Уральский хребет.

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