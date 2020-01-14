Москва, , 13:29 — REGNUM На юго-востоке Москвы задержали подозреваемого в краже 400 тысяч рублей из автомобиля. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что из его машины, припаркованной около жилого дома на улице Перерва, пропало 400 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель столицы», — сообщили в главке.

Следствие установило, что заявитель ранее воспользовался услугой «трезвый водитель», и злоумышленник, доставивший мужчину по указанному адресу, имитировал закрытие автомобиля, а затем вернулся к машине и похитил из нее 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.