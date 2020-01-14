Москва, , 13:21 — REGNUM В 2020 году прокурорам в России предстоит решать широкий круг задач. У сотрудников надзорного ведомства появилось много новых направлений деятельности, выполнить которые позволят слаженные и профессиональные действия, а также высочайшая ответственность за порученное дело. Об этом сегодня, 14 января, на торжественном мероприятии, посвященном 298-летию образования прокуратуры России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Руководитель надзорного ведомства поблагодарил прокуроров за профессионализм в выполнении поставленных задач и хорошую командную работу.

«Позвольте поблагодарить вас за хорошую командную работу, профессионализм при реализации возложенных на органы прокуратуры задач», — сказал Чайка.

Генпрокурор подчеркнул, что заслуги прокурорских работников достойно оценены и признаны на самом высоком государственном уровне. Так, за особые отличия в службе к профессиональному празднику государственных наград удостоены 34 прокурор, 17 работникам прокуратуры присвоены высшие классные чины и воинские звания.