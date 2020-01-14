Москва, , 13:19 — REGNUM Тяжёлое оборудование больниц подлежит замене раз в десять лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Даже тяжёлое оборудование устаревает, через десять лет оно в принципе подлежит замене», — сказал глава правительства.

Он отметил, что поэтому проводить его замену в больницах придётся и в будущем.

Медведев также обратил внимание Бречалова на состояние первичных объектов медицины в Удмуртии — поликлиник и районных больниц. Этим объектам необходимы инвестиции, чтобы работа велась в приемлемых условиях.

«Эту программу надо будет в том числе и вместе с Удмуртской Республикой реализовывать», — сказал премьер-министр.