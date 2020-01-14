Москва, , 13:24 — REGNUM Несправедливой критике со стороны руководства подвергаются, по их мнению, 55% российских работников. Такие данные приводит 14 января сервис по поиску работы Superjob.

От критики начальства никогда не портилось настроение у 29% опрошенных, тогда как 55% респондентов посетовали на регулярную критику без достаточных оснований. При этом 13% из них страдают от критики каждый день, 14% сталкиваются с замечаниями чаще раза в неделю, 15% — чаще раза в месяц, а 13% — несколько раз в год.

47% опрошенных, которым начальство устраивает разносы, считают это негативным фактором для рабочего процесса. У 41% результаты работы от критики не зависят, а 4% признались, что после замечаний работают лучше.

В опросе участвовали 3 тыс. работников по всей России, он проходил с 9 по 13 января 2020 года.

Читайте также: Около трети российских работников премировали по итогам года