Волгоград, , 13:23 — REGNUM Более 600 единиц некурительной никотинсодержащей продукции изъяли за время новогодних праздников в Волгоградской области. Все смеси изъяли из торгового оборота, руководство магазинов привлекли к административной ответственности, сообщили 14 января в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным проверяющих, в первую неделю 2020 года запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом восьмом проверенном объекте, сейчас некурительные смеси находят на каждой 26 торговой точке. Рейдовые мероприятия провели более чем в 900 объектах торговли и общественного питания. Предприятия-производители никотиносодержащей продукции на территории Волгоградской области не установлены.

Волгоградский Роспотребнадзор направил 19 административных исковых заявлений в суд в целях ограничения доступа к сайтам, распространяющим никотиносодержащую продукцию.