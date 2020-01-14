Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Рост числа заболеваний среди населения Грузии гриппом не может являться основанием для прерывания учебного процесса. Об этом 14 января рассказал журналистам руководитель Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе в пресс-центре телеканала «Главный канал».

«В настоящее время количество обращений к в амбулаторные учреждения немного возросло по сравнению с предыдущей неделей, что понятно, потому что 1 и 2 января человек не обращается в клинику, если не в очень тяжелом состоянии», — объяснил ситуацию Имнадзе.

Он подчеркнул, что в стране в среднем 220 заболевших на 100 000 населения, что ниже эпидемиологического порога. По словам руководитель центра, подобный уровень заболеваний и в странах Европы, где в принципе не прерывают обучение из-за вспышек болезней.

«В европейских странах вообще не принята практика прекращения учебного процесса. Это традиция постсоветских стран, прерывать учебный процесс, когда случаи гриппа учащаются, — сказал Имнадзе. — У нас и так проблемы в детском образовании, — дети останутся необразованными».

Напомним, 13 января стало известно, что в Тбилиси выросло число детей, заболевших гриппом. Ранее сообщалось о смерти двух человек, заболевших гриппом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси выросло число детей, заболевших гриппом