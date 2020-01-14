Дербент, Дагестан, , 13:17 — REGNUM В дагестанском Дербенте построят канатную дорогу от городской набережной до крепости «Нарын-Кала». Начать работы планируется в 2021 году, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2022 году, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации города.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Дербента Исы Магомедова, в 2020 году специалисты подготовят проектно-сметную документацию, после чего будут проведены экспертиза, согласование и возможное внесение изменений. В настоящее время на завершающей стадии находится проект планировки территории.

«У нас будет самое современное оборудование, которое устанавливается на лучших курортах. Это будет канатка гондольного типа с прозрачными европейскими гондолами», — отметил Магомедов.

Говоря об уникальности проекта, главный архитектор Дербента подчеркнул, что канатную дорогу построят не в чистом поле, «она пойдет по ткани города». Ее протяженность составит 2,8 км, общий перепад не превысит 190 м. Пропускная мощность составит примерно 500 человек в час.

Строительство объекта запланировано в рамках республиканской госпрограммы комплексного территориального развития города Дербента. Примерная стоимость проекта варьируется от 800 млн до 1 млрд рублей.

Читайте также: В дагестанском Дербенте благоустроили исторические микрорайоны города