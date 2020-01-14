Ульяновск, , 13:11 — REGNUM В Ульяновске в крещенскую ночь работа общественного транспорта будет продлена. Об этом сообщает администрация областного центра.

19 января до двух часов ночи и с 20-минутным интервалом будут курсировать автобусы по маршруту № 96 Ул. Репина — пос. Плодовый: на них можно добраться до купелей на прудах посёлков Белый Ключ и Плодовый. Вечером 18 января в село Арское отвезёт желающих совершить омовение автобус № 66, который обратный рейс совершит 19 января в 01:30. Кроме того, 19 января в 02:10 два автобуса заберут верующих от храма Святителя Николая на проспекте Авиастроителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске для крещенских купаний оборудовано четыре купели: в сёлах Арское и Погребы, на прудах посёлков Белый Ключ и Плодовый. Спасатели, врачи и полиция будут дежурить не только в данных местах, но и на реках Свияга и Волга, «чтобы не допустить организации самовольных прорубей»: в мэрии считают, что массово выходить на лёд здесь в пределах города небезопасно.

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