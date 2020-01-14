Нальчик, , 13:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будут трудоустроены по программе «Земский учитель» всего восемь педагогов. Их отберут в результате конкурса, сообщил начальник отдела общего образования министерства просвещения, науки и по делам молодежи республики Алим Мальбахов.

«Квота на республику за 2020 год по программе «Земский учитель» составляет восемь единиц», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Мальбахова, в первую очередь требуются учителя-предметники по математике, русскому и английскому языкам. В результате конкурса будут отобраны претенденты, которые поедут работать в села Терскол, Верхний Баксан, Безенги и Благовещенка.

Как отметил Мальбахов, общее число вакансий по разным предметам гораздо больше. С условием выделенной квоты выбрано всего три направления.