Бишкек, , 13:06 — REGNUM Пробка из грузовых автомобилей перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на киргизско-казахстанской границе скопилась из-за отсутствия грузосопроводительных документов, сообщили 14 января в государственной пограничной службе республики.

Отмечается, что все пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме. Пробка из 130 грузовиков, которые встали на обочине, связана с тем, что водители ожидают документы от грузоотправителей.

В погранслужбе добавили, что представители комитета по доходам Казахстана организовали дополнительные проверки. Непосредственно перед КПП, по состоянию на 14:30 (11:30 мск), находилось 12 грузовых автомобилей.

Напомним, 10 января в комитете транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что в районе пункта пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» скопилось около 200 грузовиков.

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