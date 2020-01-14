Махачкала, , 13:14 — REGNUM Каспийск и Буйнакск набрали наибольшую сумму баллов среди дагестанских городов при расчете индекса качества городской среды и условий ее формирования. Соответствующее исследование опубликовано на портале «Индекс качества городской среды».

Эксперты учитывали состояние жилья и прилегающих пространств, социально-досуговый и общественно-деловой инфраструктуры, улично-дорожной сети, общегородского пространства и степень озеленения городов.

При вычислении рейтинга также учитывались такие критерии, как безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления. По каждому из индикаторов городам начислялись баллы.

В результате, Каспийск и Буйнакск набрали 180 и 173 балла соответственно. Далее следуют Кизляр (169), Махачкала (162 баллов), Дербент (157), Кизилюрт (151), Хасавюрт (147), Избербаш (145), Дагестанские Огни (136) и Южно-Сухокумск (125).

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