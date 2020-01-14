Москва, , 13:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил запретить продажу фейерверков несовершеннолетним, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Он обратил внимание на отсутствие в законах запрета на продажу несовершеннолетним мини-фейверков и петард — только в одном нормативно-правовом акте говорится, что нельзя продавать лицам моложе 16 лет.

Неверов предложил профильным комитетам палаты парламента по безопасности и по законодательству обратить внимание на эту проблему.

«Чаще всего страдают дети. Страдают и окружающие, поскольку дети редко задумываются о правилах пожарной безопасности», — сказал он.