Орск, Оренбургская область, , 13:09 — REGNUM В Орске Оренбургской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора машиностроительного концерна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Экс — руководитель обвиняется в совершении налоговых преступлений. Ему инкриминируют часть 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере) и часть 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в октябре-декабре 2018 года скрыл свыше 15,5 млн рублей, за счёт которых должно производиться частичное взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Кроме того, в 2018 году не был перечислен налог на доходы физлиц в сумме, превышающей 38,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении орского концерна в Оренбуржье возбуждено три уголовных дела