Ставрополь, , 13:03 — REGNUM Краевой центр Ставрополья набрал наибольшее количество баллов среди городов региона при расчете индекса качества городской среды. Информация об этом опубликована на портале «Индекс качества городской среды».

При подготовке рейтинга эксперты взяли в расчет 36 индикаторов. Состояние общегородского пространства, жилья и прилегающих территорий, улично-дорожной сети, социально-досуговый и общественно-деловой инфраструктур, а также степень озеленения оценивались по таким критериям, как комфортность, безопасность, экологичность, современность, идентичность и эффективность управления.

В результате Ставрополь набрал 209 баллов из 360 возможных. В первую пятерку региона также вошли курортные города Кисловодск (190), Пятигорск (187), Железноводск (178) и Минеральные Воды (175).